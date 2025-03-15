18-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже третьи сутки

В Башкирии разыскивают 18-летнюю Ангелину Гутарову. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с позавчерашнего дня — 13 марта. Она ушла из дома в селе Красный Яр в Уфимском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 167 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в серую короткую куртку, серые джинсы, белые кроссовки и серую шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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