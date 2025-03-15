18-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже третьи сутки

Как сообщают волонтеры, местонахождение девушки неизвестно с позавчерашнего дня — 13 марта. Она ушла из дома в селе Красный Яр в Уфимском районе и все еще не вернулась. Приметы пропавшей: ее рост — 167 сантиметров, у нее среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одета в серую короткую куртку, серые джинсы, белые кроссовки и серую шапку.