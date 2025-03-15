Отопительный сезон в Краснодаре не будут завершать из-за похолодания

В Краснодаре температура уже более пяти дней превышает 20 градусов в течение дня и остается выше 10 градусов ночью. Местные жители сообщают о том, что подача тепла в их квартиры не уменьшается, несмотря на теплую погоду на улице.
В департаменте городского хозяйства Краснодара разъяснили, что решение о снижении подачи тепла принимает ресурсоснабжающая организация. В котельных существует температурный график, по которому тепло поступает в дома. Завершать отопительный сезон не будут из-за надвигающегося похолодания.
Как сообщили в ведомстве, заявки на снижение подачи тепла принимаются управляющей компанией, которая затем пересылает их в ресурсоснабжающую организацию для принятия решения на месте. В «ГУК-Краснодар» эту информацию подтвердили. Некоторые дома в Краснодаре отключены от отопления по запросам жильцов.
На данный момент сроки завершения отопительного сезона не определены, специалисты ориентируются на предстоящие погоду. Отключение тепла в домах возможно только при устойчивой средней температуре выше +8 градусов в течение 5 дней, сообщают «Краснодарские известия».
Синоптики прогнозируют похолодание на Кубани уже 18 марта, в предгорьях возможен снег.