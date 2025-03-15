Отопительный сезон в Краснодаре не будут завершать из-за похолодания

Как сообщили в ведомстве, заявки на снижение подачи тепла принимаются управляющей компанией, которая затем пересылает их в ресурсоснабжающую организацию для принятия решения на месте. В «ГУК-Краснодар» эту информацию подтвердили. Некоторые дома в Краснодаре отключены от отопления по запросам жильцов.