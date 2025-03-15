Стоимость продуктовой корзины в Омской области взлетела до 6420 рублей

За последний месяц цены на продукты выросли в среднем на 1,9%. Наиболее ощутимый рост зафиксирован на овощи: картофель, капуста и морковь подорожали на 11−14%. Также подскочили в цене говяжья и свиная печень (на 3,4%), рыбные продукты (на 3,2%), кондитерские изделия (на 3,1%), говядина (на 2,9%), маргарин (на 2,9%) и творог (на 2,4%).