Стоимость продуктовой корзины в Омской области взлетела до 6420 рублей

Стоимость минимального набора продуктов питания в Омской области достигла 6420,25 рублей в месяц, что на 3,1% больше, чем на середину февраля. Об этом свидетельствуют данные Омскстата.
За последний месяц цены на продукты выросли в среднем на 1,9%. Наиболее ощутимый рост зафиксирован на овощи: картофель, капуста и морковь подорожали на 11−14%. Также подскочили в цене говяжья и свиная печень (на 3,4%), рыбные продукты (на 3,2%), кондитерские изделия (на 3,1%), говядина (на 2,9%), маргарин (на 2,9%) и творог (на 2,4%).
Некоторые продукты, однако, подешевели. Среди них зеленый чай, гречневая, овсяная и перловая крупы, яйца, макароны, куры и свинина (снижение цен составило от 1,3% до 3,9%). Не изменились в цене репчатый лук и апельсины.
Ранее мы писали, что в феврале в Омске больше всего подорожали билеты на поезд.