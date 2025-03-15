Регионы Витебщины начали определяться с днями трезвости

На территории Бешенковичского района алкоголь будет нельзя купить с 07:00 до 23:00 1 сентября. Также антиалкогольные акции в этом регионе пройдут в единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в школах.
В Миорском районе дней трезвости больше.
Так, ограничения на продажу алкоголя введены с 00:00 до 24:00 7 апреля и 24 мая в связи с проведением акции «День трезвости», с 17:00 до 24:00 13 июня на выпускные вечера у школьников, с 00:00 до 24:00 1 сентября на День знаний, а также с 00:00 до 24:00 3 октября на Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Однако эти ограничения не будут распространяться на продажу алкоголя на разлив в объектах общепита, а также в магазинах для проведения ритуальных, юбилейных или свадебных мероприятий.
Ограничения уже были
Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года. Так, сначала с днями трезвости определились власти Круглянского района. Затем дни трезвости были названы в Кировском, Дрибинском, Бобруйском, Шкловском и Славгородского районах. Также с датами антиалкогольных акций определился и город Бобруйск.