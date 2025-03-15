Регионы Витебщины начали определяться с днями трезвости

Так, ограничения на продажу алкоголя введены с 00:00 до 24:00 7 апреля и 24 мая в связи с проведением акции «День трезвости», с 17:00 до 24:00 13 июня на выпускные вечера у школьников, с 00:00 до 24:00 1 сентября на День знаний, а также с 00:00 до 24:00 3 октября на Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.