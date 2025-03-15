Гаишники за день задержали в Башкирии почти шесть десятков пьяных водителей

В Башкирии за сутки задержали почти шесть десятков нетрезвых водителей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Вчера инспекторы в рамках очередных профилактических рейдов отстранили от управления транспортом 56 нетрезвых водителей. Всего сотрудники Госавтоинспекции составлено более 1500 административных протоколов на нарушителей.
О грубых нарушениях ПДД, как напомнил Севастьянов, можно сообщить по телефону горячей линии МВД Башкирии 8 (347) 279−32−92, а также через мессенджер Telegram по адресу @GIBDDRB_02bot.
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