Когда в Минске включат фонтаны?

По его словам, предприятие обслуживает 39 действующих фонтанов, из которых 16 планируется модернизировать в этом году. Кроме того, в ходе обследования городских территорий были обнаружены три неработающих питьевых источника и девять фонтанов, судьба которых сейчас обсуждается специалистами.