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Когда в Минске включат фонтаны?

Открытие сезона фонтанов в Минске запланировано на последнюю пятницу апреля — 25 апреля. Об этом заявил генеральный директор «Минскзеленстроя» Александр Ермолович, пишет агентство «Минск-Новости».

Источник: Смартпресс

По его словам, предприятие обслуживает 39 действующих фонтанов, из которых 16 планируется модернизировать в этом году. Кроме того, в ходе обследования городских территорий были обнаружены три неработающих питьевых источника и девять фонтанов, судьба которых сейчас обсуждается специалистами.

«Засыпать чашу фонтана землей — это самое простое решение. Однако такие декоративные элементы важны для города, и их необходимо восстанавливать», — отметил заместитель председателя Мингорисполкома Олег Корзун.