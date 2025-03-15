Потап на «Евровидении» от Молдовы? Спасибо, уж лучше «воскресший» Богнибов: Украинский рэпер мечтает представить нашу страну на конкурсе

Украинский рэпер Потап, более известный как подпевала своей экс-жене Насте Каменских (господи, ну, откуда мы это знаем?), готов представить Молдову на «Евровидении-2025» за свой счет.
Потам нынче зовется Slavic Balagan.
Он отметил, что его музыкальная команда состоит из молдавских музыкантов и что у него уже есть песня с молдавскими мотивами, подходящая для международной сцены.
«Если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на “Евровидении”. Думаю, народ меня поддержал бы», — заявил артист.
Напомним, что Молдова официально отказалась от участия в конкурсе, сославшись на экономические и организационные трудности.
Тут еще и дело в том, что недавно вышло интервью Потапа.
Неоднозначное, скажем так.
Из которого стало ясно, что три года назад парочка сбежала из Украины, как только там начались боевые действия.
Что вызвало волну народного возмущения украинцев.
«Как со дна постучали», — писали известные украинские исполнители.
Так что, от соседней страны на «Евровидении» мы точно ничего не получим, если Потап туда поедет от Молдовы.
Только на скандал лишний нарвемся.
Так выглядит Потап, он же — Славик, он же — Витька Косой.
Уж лучше воскресшего Богнибова послать.