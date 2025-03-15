Белорусы будут защищены от подписок на мобильные услуги с 1 апреля

И уже с 1 апреля 2025-го действие по подписке на такую рассылку должно быть осознанным и четко зафиксированным. Чтобы подключиться к сервису, или наоборот отключиться, абонент должен дать согласие. Для этого должна быть проставлена отметка в личном кабинете на официальном сайте оператора электросвязи, поставщика услуг, направлен USSD-запроса или SMS-сообщения, может подаваться заявление в сервисном центре оператора, поставщика услуг электросвязи. Еще один вариант — электронная цифровая подпись.