Белорусы будут защищены от подписок на мобильные услуги с 1 апреля

В Беларуси с 1 апреля пользователи будут защищены от случайных подписок на мобильный контент. Подробнее об этом начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик рассказала в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, с 1 апреля в Беларуси начнут действовать изменения в Правила оказания услуг электросвязи. Корректировки направлены на защиту интересов потребителей от случайного (непреднамеренного) подключения информационных услуг справочного или развлекательного характера.
До этого абонентам могли приходить предложения о подписке на тот или иной сервис, а когда человек открывал ссылку, чтобы просто посмотреть, сразу же оказывался подключенным. Пользователь забывал об этом и только спустя время, заметив странные списания средств, узнавал о случайной подписке и потерянных деньгах.
— Сейчас мы отрабатываем все обращения, которые поступили к нам на эту тему. Потихоньку деньги возвращаются, — заметила представитель МАРТ.
При этом Гаврильчик подчеркнула, что проблема требовала системного решения. И поэтому Правила оказания услуг электросвязи скорректировали.
И уже с 1 апреля 2025-го действие по подписке на такую рассылку должно быть осознанным и четко зафиксированным. Чтобы подключиться к сервису, или наоборот отключиться, абонент должен дать согласие. Для этого должна быть проставлена отметка в личном кабинете на официальном сайте оператора электросвязи, поставщика услуг, направлен USSD-запроса или SMS-сообщения, может подаваться заявление в сервисном центре оператора, поставщика услуг электросвязи. Еще один вариант — электронная цифровая подпись.
Однако некоторые операторы стали предлагать платную услугу по контролю за такими подписками. При этом в МАРТ считают это навязыванием дополнительных платных услуг, что недопустимо.
Гаврильчик добавила, что защита от случайных подписок станет хорошим нововведением для потребителей. Однако госорганам еще предстоит оценить, как оно будет работать с 1 апреля 2025-го.
Ранее стало известно, что мобильные операторы не смогут подключать платные подписки без согласия белорусов.
Между тем Минтранс изменил нормы работы и отдыха водитель авто и общественного транспорта.