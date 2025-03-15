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Скоро паводки: 18 гидротехнических сооружений отремонтировали в Западном Казахстане

АЛМАТЫ, 15 мар — Sputnik. В 2024 году в Западно-Казахстанской области начали ремонт 19 гидротехнических сооружений. На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 18 объектах, ремонт одного объекта завершится к апрелю 2025 года, сообщили в Минводы.

Источник: Акимат Абайской области

Также завершен ремонт трех водохранилищ («Жана Омир», «Узынколь» и «Кемер») и двух плотин («Успен» и «Бесагаш»), добавили в ведомстве.

Кроме того, ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство, а также постоянный обмен данными с коллегами из России.

сообщил директор филиала «Казводхоз» по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов

Отмечается, что впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. На сегодня идет подготовка к строительству водохранилищ на реках Большой Узень и Малый Узень, а также к реконструкции Битикского, Донгулукского и Пятимарского водохранилищ.

Помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.