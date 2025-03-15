Скоро паводки: 18 гидротехнических сооружений отремонтировали в Западном Казахстане

Также завершен ремонт трех водохранилищ («Жана Омир», «Узынколь» и «Кемер») и двух плотин («Успен» и «Бесагаш»), добавили в ведомстве.
Кроме того, ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство, а также постоянный обмен данными с коллегами из России.
Отмечается, что впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. На сегодня идет подготовка к строительству водохранилищ на реках Большой Узень и Малый Узень, а также к реконструкции Битикского, Донгулукского и Пятимарского водохранилищ.
Помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.