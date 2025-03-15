Космонавт Кирилл Песков из Красноярского края успешно стартовал на МКС: «космические» фотографии мужчины

15 марта космический корабль Crew Dragon с первым космонавтом из Красноярского края, Кириллом Песковым, успешно отправился в космос с площадки Космического центра имени Кеннеди. Как сообщили представители NASA, запуск ракеты-носителя Falcon-9 прошел без каких-либо сбоев.
После выхода на орбиту и отключения двигателей Кирилл Песков выразил благодарность своим близким за поддержку и передал привет ученикам школы № 14 города Назарово, Ульяновскому авиационному училищу, Центру подготовки космонавтов и своей первой авиакомпании.
Миссия Crew-10 стала десятым запуском SpaceX к Международной космической станции в рамках программы NASA по транспортировке коммерческих экипажей. В состав экипажа также вошли американские астронавты Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований.
Кирилл Песков, ранее служивший вторым пилотом Boeing в авиакомпании «Икар», был включен в экипаж Crew-10 в рамках соглашения между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах. На борту МКС он будет заниматься обслуживанием российского сегмента станции.
Запуск многоразового корабля Crew Dragon изначально планировался на 13 марта в 2:48 по московскому времени, но был отменен за час до старта из-за проблем с гидравлической системой.