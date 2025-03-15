Космонавт Кирилл Песков из Красноярского края успешно стартовал на МКС: «космические» фотографии мужчины

Кирилл Песков, ранее служивший вторым пилотом Boeing в авиакомпании «Икар», был включен в экипаж Crew-10 в рамках соглашения между «Роскосмосом» и NASA о перекрестных полетах. На борту МКС он будет заниматься обслуживанием российского сегмента станции.