Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые делиниаторы планируют установить на ещё одном участке во Владивостоке

Планами поделился Центр организации дорожного движения Владивостока.

Источник: Аргументы и факты

Мэрия Владивостока обещает, что аварий на Некрасовской станет меньше. Это станет возможным благодаря установке здесь делиниаторов.

Планами по установке разделения потоков на съезде с Некрасовского путепровода поделился Центр организации дорожного движения приморской столицы. Их смонтируют на съезде с Некрасовского путепровода на Океанский проспект к остановке «Первая Речка». Такое решение поможет водителям, не подвергаясь опасности, выезжать в один ряд с плавным перестроением в единый транспортный поток.

Как сообщил Центр организации дорожного движения Владивостока, специалисты обратили внимание на постоянные аварии в районе Тихоокеанского медицинского университета. В большинстве случаев причиной ДТП является выезд автомобилей на Океанский проспект в два или даже в три ряда, который следует за собой нарушения дорожных знаков.

Новые делиниаторы планируют в нынешнем году смонтировать на десятке участков улично-дорожной сети города.