Новые делиниаторы планируют установить на ещё одном участке во Владивостоке

Мэрия Владивостока обещает, что аварий на Некрасовской станет меньше. Это станет возможным благодаря установке здесь делиниаторов.
Планами по установке разделения потоков на съезде с Некрасовского путепровода поделился Центр организации дорожного движения приморской столицы. Их смонтируют на съезде с Некрасовского путепровода на Океанский проспект к остановке «Первая Речка». Такое решение поможет водителям, не подвергаясь опасности, выезжать в один ряд с плавным перестроением в единый транспортный поток.
Как сообщил Центр организации дорожного движения Владивостока, специалисты обратили внимание на постоянные аварии в районе Тихоокеанского медицинского университета. В большинстве случаев причиной ДТП является выезд автомобилей на Океанский проспект в два или даже в три ряда, который следует за собой нарушения дорожных знаков.
Новые делиниаторы планируют в нынешнем году смонтировать на десятке участков улично-дорожной сети города.