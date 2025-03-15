Новые делиниаторы планируют установить на ещё одном участке во Владивостоке

Планами по установке разделения потоков на съезде с Некрасовского путепровода поделился Центр организации дорожного движения приморской столицы. Их смонтируют на съезде с Некрасовского путепровода на Океанский проспект к остановке «Первая Речка». Такое решение поможет водителям, не подвергаясь опасности, выезжать в один ряд с плавным перестроением в единый транспортный поток.