Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

Смерть Бедина стала огромной утратой не только для медицины, но и для всех, кто знал этого выдающегося хирурга, подчеркнули в медучреждении. Его жизнь была наполнена стремлением помочь людям, и он посвятил себя делу, которое не знало границ. За годы своей безупречной работы Бедин стал настоящим символом надежды для множества пациентов, многие из которых считали его не просто врачом, а спасителем, подчеркнули в центре.