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Белоруска Арина Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз в карьере прошла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Для выхода в финал Соболенко пришлось в полуфинале победить американку Мэдисон Киз (5-я ракетка мира). Соболенко оказалась на голову сильнее своей соперницы, матч, продлившийся всего 50 минут, закончился со счетом 6:0, 6:1.

В решающем финальном поединке турнира Арина Соболенко выйдет на корт против россиянки Мирры Андреевой (11-я строчка мирового рейтинга). Андреева, напомним, во втором полуфинале победила действующую чемпионку турнира польскую теннисистку Игу Свентек (2-я ракетка мира) в упорной борьбе со счетом 7:6, 1:6, 6:3.

Напомним, призовой фонд турнира в американском Индиан-Уэллсе составляет 8,9 миллиона долларов.

Накануне мы писали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Индиан-Уэллса.

А вот что произошло после победы Арины Соболенко над Людмилой Самсоновой в Индиан-Уэллсе.