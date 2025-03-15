Белоруска Арина Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз в карьере прошла в финал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
Для выхода в финал Соболенко пришлось в полуфинале победить американку Мэдисон Киз (5-я ракетка мира). Соболенко оказалась на голову сильнее своей соперницы, матч, продлившийся всего 50 минут, закончился со счетом 6:0, 6:1.
В решающем финальном поединке турнира Арина Соболенко выйдет на корт против россиянки Мирры Андреевой (11-я строчка мирового рейтинга). Андреева, напомним, во втором полуфинале победила действующую чемпионку турнира польскую теннисистку Игу Свентек (2-я ракетка мира) в упорной борьбе со счетом 7:6, 1:6, 6:3.
Напомним, призовой фонд турнира в американском Индиан-Уэллсе составляет 8,9 миллиона долларов.
Накануне мы писали, что белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира Индиан-Уэллса.
А вот что произошло после победы Арины Соболенко над Людмилой Самсоновой в Индиан-Уэллсе.