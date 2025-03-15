Белоруска Арина Соболенко пробилась в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Для выхода в финал Соболенко пришлось в полуфинале победить американку Мэдисон Киз (5-я ракетка мира). Соболенко оказалась на голову сильнее своей соперницы, матч, продлившийся всего 50 минут, закончился со счетом 6:0, 6:1.