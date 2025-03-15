Полицейские завершили поиски четырёх девочек в Иркутской области

Сотрудники полиции завершили масштабные поиски четырёх девочек, пропавших в Чунском районе. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«В полицию поздним вечером поступило сразу несколько заявлений о пропаже девочек в возрасте 7, 9 и 11 лет. Родители пояснили, что их дети ушли гулять и не вернулись домой», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
На поиски детей выехали более 50 полицейских всех служб, волонтеры и местные жители. Пропавших искали всю ночь. Осмотрели территорию поселка и близлежащие места, дворы, подъезды, дороги, но детей нигде не было. Родители и все неравнодушные верили, что дети обязательно найдутся.
В субботу, 15 марта, родным детей позвонили из полиции и сообщили, что ребятишки нашлись и с ними всё хорошо. Оказалось, что девочки были в гостях у одной из родственниц. Они играли и не думали, что их давно ищут. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут беседы с детьми и родителями.