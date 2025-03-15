Полицейские завершили поиски четырёх девочек в Иркутской области

В субботу, 15 марта, родным детей позвонили из полиции и сообщили, что ребятишки нашлись и с ними всё хорошо. Оказалось, что девочки были в гостях у одной из родственниц. Они играли и не думали, что их давно ищут. Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут беседы с детьми и родителями.