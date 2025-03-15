В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +19 градусов тепла

В Ростове-на-Дону синоптики обещают переменную облачность и теплую погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В субботу, 15 марта, утром в Ростове ожидается солнечная погода, а столбики термометров покажут +11 градусов. В дневное время температура воздуха прогреется до +18…+19 градусов. Вечером в Ростове температура воздуха составит +14.
В этот день погода ожидается ветреной. Порывы достигнут десяти метров в секунду.
Напомним, что со следующей рабочей недели в Ростов нагрянет похолодание. Ожидаются заморозки, дождь со снегом и гололед.