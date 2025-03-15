Всем ветрам назло. Когда в Волгограде появятся комфортные остановки

И это, несомненно, новость хорошая, но, как говорится, всё познаётся в сравнении. Так, в соседней Астрахани тоже обновляют остановки в рамках большой транспортной реформы, но там за последние два года установили 255 новых остановочных павильонов, ещё 112 объектов проходят приёмочные процедуры, а до 1 июля установят дополнительно 87 таких точек. Все остановки задуманы как «умные» — там после подключения электричества будет возможность зарядить гаджет, подключиться к Интернету и др. Хочется верить, что будет такое и в наших краях…