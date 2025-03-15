Всем ветрам назло. Когда в Волгограде появятся комфортные остановки

При этом многих волнует то, что переждать непогоду в ожидании общественного транспорта в городе зачастую негде.
Ломать не строить.
Впервые тема дефицита остановочных павильонов обострилась в региональной столице ещё около десяти лет назад — тогда накануне ЧМ-2018 на главных улицах Волгограда демонтировали все павильоны, включая и остановочные. Минуло уже немало лет, а вот замены снесённым конструкциям в ряде мест так и не появилось.
«У нас в Ангарском посёлке остановки трамвая “82-я школа” и “Раздольная” ничем не обозначены даже после весьма дорогостоящей реконструкции самой улицы Ангарской, — возмущается общественник и военный пенсионер Борис Пылин. — Ожидающие транспорта люди стынут на ветру, мокнут под дождём и терпят зной летом. А ведь на некоторых остановках в нашем посёлке в недалеком прошлом были павильоны для ожидания транспорта, совмещённые с продуктовыми мини-магазинами или киосками с печатной продукцией. Всем было удобно! Эти павильоны снесли, а взамен кое-где смонтировали тесные и неуютные стеклянные конструкции».
«Проживаю вблизи ЦПКиО, — рассказывает волгоградец Дмитрий Стрельников. — После реконструкции линии скоростного трамвая наземные остановочные павильоны обновили, но их сделали тесными и неудобными. Вроде бы и дизайн современный, но рассчитаны такие павильоны на небольшое число людей, лавочка — на 3−4 человека. А остальные топчутся под ветром и дождём на улице…».
Долгое время волгоградцы жаловались на отсутствие остановочных павильонов на остановке возле ВолГАУ, а также на протяжении всей ул. Электролесовской. Но недавно новые типовые павильоны из стекла там были смонтированы. Но проблема та же самая: людей в них помещается очень мало, и когда на остановке скапливается хотя бы 10 человек, люди вынуждены стоять на улице.
Какому району повезёт?
Своё объяснение в ответ на претензии волгоградцев дают эксперты.
«Реальность градостроительной среды такова, что остановочные павильоны чаще всего не смонтируешь произвольных габаритов и размеров, иначе они ухудшают обзор с дороги, уменьшают площадь тротуарной части, — объясняет эксперт по транспорту Виктор Коваль. — Приняв решение о массовой установке типовых павильонов строго определённого образца, городские транспортники, во-первых, убыстряют и удешевляют подобные работы, во-вторых, стремятся всё-таки найти некий разумный компромисс между удобством, комфортом пассажиров и безопасностью дорожного движения».
Между тем работы по установке павильонов в городе всё же идут — такие работы, как сообщила мэрия, предстоят в Дзержинском районе, где смонтируют 21 конструкцию. По сообщению пресс-службы городской администрации, павильоны появятся на остановках «Шоссе Авиаторов», «Городок», «Военный городок», «Станция Гумрак», «Посёлок Гумрак», «17-й километр», «Станция Бетонная» по ходу движения к ул. Исторической, а также «Подстанция», «Рыбокомплекс», «ВЗБТ», «Волгоградмаш», «Оптовый рынок», «Моторный завод», «Завод “Аврора”, “Гипермаркет “Ашан” в обоих направлениях. Работы должны завершить до 5 апреля 2025 г.
И это, несомненно, новость хорошая, но, как говорится, всё познаётся в сравнении. Так, в соседней Астрахани тоже обновляют остановки в рамках большой транспортной реформы, но там за последние два года установили 255 новых остановочных павильонов, ещё 112 объектов проходят приёмочные процедуры, а до 1 июля установят дополнительно 87 таких точек. Все остановки задуманы как «умные» — там после подключения электричества будет возможность зарядить гаджет, подключиться к Интернету и др. Хочется верить, что будет такое и в наших краях…