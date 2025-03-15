Ремонт Красного костела в Минске начнется в марте 2025 года

Костел святого Симеона и святой Елены в Минске начнут ремонтировать в ближайшее время. Об этом на предприятии «Минская спадчина» рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, по слова директора предприятия Александра Кохана, совсем скоро строители приступят к ремонту Красного костела.
Напомним, что 26 сентября 2022 года в Красном костеле, который является одни из наиболее известных католических храмов Беларуси, случился пожар. Пострадавших не было, но огонь повредил имущество. После белорусам предложили помочь в восстановлении Красного костела.
Сейчас в костеле проведут комплекс ремонтно-восстановительных работ, необходимых для обеспечения сохранности здания как памятника архитектуры и безопасности его функционирования.
— Ремонтные работы включают в себя замену и ремонт внутренних и наружных инженерных сетей и восстановительные отделочные работы, — прокомментировал Кохан.
И заметил, что для проекта разработали проектно-сметную документацию, прошедшую соответствующую госэкспертизу. Перед началом строительных работ на период ремонта будут освобождены внутренние помещения костела.
— Договоренность об освобождении помещений с настоятелем прихода достигнута. Вопрос обсуждался на уровне Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимопонимание есть, — пояснил Кохан.
Вывозить имущество из костела начнут уже на следующей неделе. После начнется и сам ремонт.
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