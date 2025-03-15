«Амурские Тигрицы» в дальневосточном дерби проиграли «Сахалину»

Третий сет во многом напоминал первый — «тигрицы» будто уже приняли поражение и поначалу не проявляли характер. Во второй половине что-то у них получалось, под конец оказали очень сильное сопротивление, но недостаточное. И тут нельзя списать слабость на разницу в часовых поясах — играют соседи, более того — дерби. Но не получилось. «Сахалин» одержал «сухую» победу со счетом 3:0.