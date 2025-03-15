«Амурские Тигрицы» в дальневосточном дерби проиграли «Сахалину»

В Южно-Сахалинске начался 11-й тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Это короткая двухматчевая серия и противостояние двух дальневосточных команд — «Амурских Тигриц» и «Сахалина», в которой островитянки оказались сильнее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первую партию «тигрицы» сильно провалили — было очень много ошибок, игра откровенно не шла. Лишь под конец сета главный тренер «Амурских Тигриц» Александр Щурин принял решение заменить на поле нескольких игроков. Это сработало, но было уже слишком поздно, и хабаровчанки проиграли первый игровой отрезок со счетом 25:13.
На старте второй партии хабаровчанки начали более чем уверенно. Судя по всему, сказались перестановки в составе. Однако под конец сета «Сахалин» усилил натиск на соперниц. «Тигрицы» очень сильно упирались, и игровой отрезок вышел за «положенные» 25 мячей, но гостьи все же уступили со счетом 28:26. И отступать хабаровчанкам стало уже некуда.
Третий сет во многом напоминал первый — «тигрицы» будто уже приняли поражение и поначалу не проявляли характер. Во второй половине что-то у них получалось, под конец оказали очень сильное сопротивление, но недостаточное. И тут нельзя списать слабость на разницу в часовых поясах — играют соседи, более того — дерби. Но не получилось. «Сахалин» одержал «сухую» победу со счетом 3:0.