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Жители Красноярска выбрали самые вкусные суши и роллы в городе

В рейтинге объявился однозначный фаворит.

Источник: Freepik

Жители Красноярска выбрали самые вкусные суши и роллы.

Более 2 тысяч красноярцев приняли участие в опросе, проведенном изданием Ngs24.ru, с целью определить лучшие заведения, где готовят эти знаменитые блюда японской кухни.

По итогу определился однозначный фаворит. Это «Суши Sell», за которую отдали голоса 35% респондентов.

На втором месте оказались роллы и суши, приготовленные в «Суши-Рыба». За них проголосовали 16% пользователей.

Третье место заняла «Якитория» с 10% голосов.

Всего на голосование было представлено 10 вариантов. В голосовании приняли участие 2 353 человека.

Ранее жители Красноярска выбирали лучшую лапшу быстрого приготовления.