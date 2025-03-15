Жители Красноярска выбрали самые вкусные суши и роллы в городе

Жители Красноярска выбрали самые вкусные суши и роллы.
Более 2 тысяч красноярцев приняли участие в опросе, проведенном изданием Ngs24.ru, с целью определить лучшие заведения, где готовят эти знаменитые блюда японской кухни.
По итогу определился однозначный фаворит. Это «Суши Sell», за которую отдали голоса 35% респондентов.
На втором месте оказались роллы и суши, приготовленные в «Суши-Рыба». За них проголосовали 16% пользователей.
Третье место заняла «Якитория» с 10% голосов.
Всего на голосование было представлено 10 вариантов. В голосовании приняли участие 2 353 человека.
Ранее жители Красноярска выбирали лучшую лапшу быстрого приготовления.