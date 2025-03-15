На станции Уфа-Дема снова был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха

Вчера, 14 марта, в Уфе был побит 24-летний температурный рекорд. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
На аэрологической станции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Он составил +6,5 градуса. Прошлый максимум зафиксировали в 2001 году — +6,0°.
В эти выходные, как сообщают синоптики, в Башкирии ожидаются снегопады, дожди и похолодание до −4 градусов. Также в некоторых городах и районах прогнозируют сильный ветер.
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