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Жителей Хабаровска просят выбрать территории для благоустройства

Сбор предложений продлится до 24 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске начался сбор предложений по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2026 году. Жители города могут выбрать, какие места нуждаются в улучшении в первую очередь. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 15 по 24 марта администрация Хабаровска собирает предложения от жителей о благоустройстве общественных пространств. Внести свои идеи могут все жители старше 14 лет, а также организации и общественные объединения.

Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Проект позволяет жителям самим определять, какие территории должны быть обновлены в первую очередь.

Предложения будут учитываться при составлении плана благоустройства на 2026 год. После сбора заявок пройдет итоговое голосование, где определят окончательный список мест для благоустройства.