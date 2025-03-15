Жителей Хабаровска просят выбрать территории для благоустройства

В Хабаровске начался сбор предложений по выбору общественных территорий, которые благоустроят в 2026 году. Жители города могут выбрать, какие места нуждаются в улучшении в первую очередь. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 15 по 24 марта администрация Хабаровска собирает предложения от жителей о благоустройстве общественных пространств. Внести свои идеи могут все жители старше 14 лет, а также организации и общественные объединения.
Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. Проект позволяет жителям самим определять, какие территории должны быть обновлены в первую очередь.
Предложения будут учитываться при составлении плана благоустройства на 2026 год. После сбора заявок пройдет итоговое голосование, где определят окончательный список мест для благоустройства.