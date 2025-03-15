Власти Владивостока назвали сроки восстановления обрушившейся стены

«Подпорную стену… начнут ремонтировать на следующей неделе. Планируется полностью обновить все 40 метров стены в течение двух ближайших месяцев», — говорится в сообщении.

На месте уже работают специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий», которые убирают обвалившиеся блоки, информирует мэрия.