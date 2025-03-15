Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с юбилеем Победы поздравили блокадницу Дину Камышеву

Еще ребенком она была эвакуирована вместе с родителями в Омск и всю жизнь трудилась в нашем городе.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская вручила юбилейную медаль к 80-летию Победы Дине Петровне Камышевой, жительнице блокадного Ленинграда. Медаль учреждена президентом Владимиром Путиным.

Дина Петровна была вывезена из оккупированного Ленинграда в трехлетнем возрасте: сначала по Ладожскому озеру, а потом поездом. Ее отец ушел на фронт и пропал без вести. После войны Дина Петровна вместе с матерью работала на Шинном заводе.

«Душевно поговорили о том, как судьба привела ее в наш город. Удивительной стойкости характера женщина, сохранившая отличное чувство юмора! Общаться с такими людьми — это большая честь. Их жизненный путь заслуживает глубокого уважения. У ветеранов мы учимся любви к Родине, силе духа, на их примерах выросло не одно поколение омичей. От всей души желаю Дине Петровне здоровья и долгих лет жизни», — подчеркнула министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

К юбилею Победы все ветераны войны и труженики тыла получат памятные медали.