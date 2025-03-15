В Омске с юбилеем Победы поздравили блокадницу Дину Камышеву

«Душевно поговорили о том, как судьба привела ее в наш город. Удивительной стойкости характера женщина, сохранившая отличное чувство юмора! Общаться с такими людьми — это большая честь. Их жизненный путь заслуживает глубокого уважения. У ветеранов мы учимся любви к Родине, силе духа, на их примерах выросло не одно поколение омичей. От всей души желаю Дине Петровне здоровья и долгих лет жизни», — подчеркнула министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.