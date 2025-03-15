Власти ввели режим повышенной готовности в ГСК «Сигнал» в Новосибирске

В Новосибирске власти ввели режим повышенной готовности в гаражно-строительном кооперативе «Сигнал». Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации 14 марта.
ГСК «Сигнал» расположен на улице Кропоткина, 92/2 в Новосибирске. Согласно опубликованному постановлению, у здания гаражно-строительного кооператива обнаружили просадку фундамента, а также деформацию несущих конструкций. Владельцам кооператива рекомендуют на время не пользоваться аварийными помещениями и ограничить доступ в здания.
Отмечается, что до 30 марта этого года специалисты МУП «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» должны обследовать систему ливневой канализации, расположенной рядом с гаражами, а затем предложить варианты, как её можно эксплуатировать.
Также до 30 марта от МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» должны подготовить техническое решение по поводу водоотведения с территории, а затем до 30 июня 2025 года выполнить работы.