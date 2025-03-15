В красноярском зоопарке проснулась бурая медведица

В красноярском «Роевом ручье» проснулась 31-летняя бурая медведица Маша — она стала одним из первых животных, встречавших посетителей зоопарка почти 25 лет назад. Специалисты отмечают, что косолапая бодрствует вовсю уже неделю.
При этом в прошлые годы Маша выходила из спячки чуть позже — ближе к концу марта или в начале апреля.
— Вместе с Машей вышла из спячки и еще одна пожилая дама — уссурийская медведица по кличке Аза. Это значит, что весна окончательно вступила в свои права, — добавила пресс-служба парка флоры и фауны.
Скорее всего, в окрестностях краевого центра начинают пробуждаться и другие косолапые. Будьте осторожны, если собираетесь в лес.
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