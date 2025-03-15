Парковочный конфликт с инвалидом привлёк внимание полиции Владивостока

После непродолжительных препирательств автохам нецензурно оскорбил инвалида и освободил место, но перегородил своим внедорожником выезд с него и с соседнего выделенного места. Когда инвалид закончил совершать покупки в торговом центре и вернулся к автомобилю, владельца «Альфарда» до сих пор не было, и мужчина был вынужден ждать его возвращения и освобождения выезда около 20 минут. По словам водителя с ограниченными возможностями, припаркованный внедорожник мешал и другим водителям. Инвалид снял автомобиль агрессивного водителя на камеру смартфона и опубликовал запись в социальных сетях с просьбой привлечь автохама к ответственности.