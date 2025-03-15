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В Новосибирской области четыре могильника взяли под охрану

Документ об этом появился на портале правовой информации.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области под охрану взяли четыре могильника. Речь идет о курганных могильниках в Карасукском районе: Большие Луки-2 и Красный Остров-1, а также о кургане Цветники-3, расположенном в Здвинском районе, и кургане Меньшиково-3, который находится в Венгеровском районе региона. Информацию об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

На указанных объектах запретили проведение археологических работ, а также изыскательных, земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ с полным или частичным изъятием археологических находок. Кроме того, на объектах запрещено производство сельскохозяйственных работ.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области ликвидируют все скотомогильники к 2027 году.