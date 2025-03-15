В Новосибирской области четыре могильника взяли под охрану

В Новосибирской области под охрану взяли четыре могильника. Речь идет о курганных могильниках в Карасукском районе: Большие Луки-2 и Красный Остров-1, а также о кургане Цветники-3, расположенном в Здвинском районе, и кургане Меньшиково-3, который находится в Венгеровском районе региона. Информацию об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.