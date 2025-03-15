Сергей Безруков приедет в Большое Болдино

Также запланированы два спецпроекта. Один из них — театральная лаборатория для студентов творческих вузов и молодых специалистов Нижегородской области. Второй — серия видеоподкастов «Пушкин без границ», в которых представители разных сфер культуры обсудят влияние творчества поэта на современность. Записи будут доступны во «ВКонтакте» и выйдут в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».