Сергей Безруков приедет в Большое Болдино

Он станет площадкой для воплощения проектов, посвященных творческому наследию Александра Пушкина. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Организаторами фестиваля выступают АНО «Болдинская вотчина», музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» и администрация Большеболдинского муниципального округа. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Программа фестиваля будет мультижанровой. Среди главных событий — две театральные премьеры, которые пройдут в усадьбе сына поэта, А. А. Пушкина, во Львовке.
Гостей ждет мультимедийный спектакль-перформанс «Пишу вам», поставленный режиссером Виталием Лабутиным на основе болдинских писем Пушкина, а также музыкальная фантазия по мотивам неоконченной повести «Египетские ночи», созданная перкуссионистом и мультиинструменталистом Петром Главатских.
В фестивале планирует участвовать народный артист России, художественный руководитель Московского губернского театра и мастер ВГИКа Сергей Безруков.
Также запланированы два спецпроекта. Один из них — театральная лаборатория для студентов творческих вузов и молодых специалистов Нижегородской области. Второй — серия видеоподкастов «Пушкин без границ», в которых представители разных сфер культуры обсудят влияние творчества поэта на современность. Записи будут доступны во «ВКонтакте» и выйдут в эфире телеканала «Нижний Новгород 24».
Первый фестиваль «Пушкин без границ» прошел в 2024 году и был посвящен 225-летию со дня рождения Пушкина и 75-летию музея-заповедника «Болдино». Тогда мероприятие посетили 16 тысяч человек, а программа включала более 20 театральных постановок и 15 концертных выступлений.
Ранее сообщалось, что Сергей Безруков исполнит военные песни в Нижнем Новгороде 9 мая.