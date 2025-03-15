Более 90 случаев подозрения на гепатит С выявили у жителей НСО

В Новосибирской области с начала 2025 года почти 9 тысяч человек прошли обследование на гепатит С в рамках диспансеризации. Из них более чем у 90 человек было выявлено подозрение на заболевание. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Как сообщили в ведомстве, скрининг на гепатит С был включен в программу диспансеризации взрослого населения. Гепатит С — это очень опасное вирусное заболевание, которое поражает печень, а также часто ведет к циррозу и раку.
Отмечается, что в Новосибирской области на учете с ХГС состоит около 20 тысяч человек.
В период с сентября по декабрь 2024 года 5,5 тысяч человек прошли обследование в рамках диспансеризации. У 28 человек впервые было выявлено подозрение на гепатит С. Также за два месяца 2025 года обследование прошли почти 9 тысяч человек, у 94 из них было выявлено подозрение на гепатит С.
По словам главного внештатного эпидемиолога Минздрава Новосибирской области Елены Пудовой, всего в год выявляется около 1800 новых случаев заболевания. После того как новое скрининговое обследование ввели в рамках диспансеризации, врачи ожидают рост выявляемости ХГС.