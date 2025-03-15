Более 90 случаев подозрения на гепатит С выявили у жителей НСО

В период с сентября по декабрь 2024 года 5,5 тысяч человек прошли обследование в рамках диспансеризации. У 28 человек впервые было выявлено подозрение на гепатит С. Также за два месяца 2025 года обследование прошли почти 9 тысяч человек, у 94 из них было выявлено подозрение на гепатит С.