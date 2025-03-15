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Мюзикл «Анна Каренина» впервые представит Хабаровский музыкальный театр

В воскресенье, 23 марта, коллектив Хабаровского краевого академического театра представит зрителям мировую премьеру.

Мюзикл подготовила звездная команда постановщиков из Санкт-Петербурга под руководством заслуженной артистки России, режиссера Натальи Индейкиной.

Главные роли исполнят артистка-вокалистка Юлия Лакомая (Анна Каренина), заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов (Алексей Вронский), заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края, артист-вокалист Денис Желтоухов (Алексей Каренин).

Артисты уже активно погрузились в репетиции. К премьере специалисты пошивочного цеха создадут около 300 костюмов.

Приобрести билеты и узнать подробности можно на сайте или в кассе «ОДОРА».