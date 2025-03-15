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Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса

Минобрнауки: абитуриенты смогут подавать документы в колледжи и техникумы онлайн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выпускники российских школ получат возможность подавать документы в колледжи и техникумы, работающие при вузах, с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее функционал суперсервиса.

«Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько колледжей или техникумов, — они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение», — сообщили в кабмине.

Абитуриенты с помощью сервиса также смогут поступать в колледжи и техникумы на целевое обучение. Для этого будет обеспечено информационное взаимодействие с цифровой платформой «Работа России», где размещаются предложения заказчиков о заключении договоров о целевом обучении.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» работает на базе портала госуслуг с 2021 года. Он создан для удобства выпускников школ. При этом абитуриенты могут продолжать использовать традиционные способы подачи документов — направлять их в вуз почтой или приносить лично.