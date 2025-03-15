Абитуриенты смогут подавать документы в техникумы с помощью суперсервиса

«Информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приёмной комиссии. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько колледжей или техникумов, — они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение», — сообщили в кабмине.