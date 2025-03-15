В Омске первая студенческая семья получила деньги в связи с рождением ребенка

В субботу, 15 марта 2025 года, губернатор Виталий Хоценко сообщил о том, что в Омске первая студенческая семья получила выплату в размере 100 тысяч рублей за рождение малыша.
В молодой семье Дарьи и Максима Игнатовых родилась дочка Ева.
«Максим продолжает обучение в Омском автобронетанковом инженерном институте, а Даша — студентка ОмГАУ (сейчас в академическом отпуске по уходу за ребенком). Желаю семье счастья и благополучия. Мы всегда рядом и готовы поддержать», — заявил Виталий Хоценко.
Напомним, что мера поддержки для студенческих семей в Омской области предусмотрена в соответствии с указом губернатора.
Как уточнили в пресс-службе омского облправительства, право на поддержку в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка имеет один из родителей, если оба из них — студенты очной формы обучения в омских колледжах или университетах.