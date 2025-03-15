Рейс из Владивостока в Иркутск задержали из-за неисправности самолета

«В международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью задерживается вылет рейса Владивосток — Иркутск авиакомпании S7 Airlines, запланированный сегодня на 07:40 (00:40 мск)… Отправления ожидают 135 пассажиров, в том числе 10 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.