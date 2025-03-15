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Рейс из Владивостока в Иркутск задержали из-за неисправности самолета

Во Владивостоке задержали рейс S7 Airlines из-за технической неисправности.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Рейс в Иркутск авиакомпании S7 Airlines задержали во Владивостоке из-за технической неисправности воздушного судна, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«В международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью задерживается вылет рейса Владивосток — Иркутск авиакомпании S7 Airlines, запланированный сегодня на 07:40 (00:40 мск)… Отправления ожидают 135 пассажиров, в том числе 10 несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Перевозчик принимает меры для размещения пассажиров в гостиницах, обеспечения питанием. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса, уточняет надзорное ведомство.