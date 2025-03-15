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Бывший глава фонда капремонта трудоустроится в ПГНИУ

Бывший гендиректор фонда капремонта Пермского края Владимир Хлебников будет назначен проректором Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ), сообщило Ura.Ru.

Источник: Коммерсантъ

Он будет курировать хозяйственную часть.

В пресс-службе ПГНИУ эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили. «В ближайшие годы университет продолжит комплексную работу по совершенствованию своего имущественного комплекса. Идет реконструкция “Мешковского комплекса”, в рамках реализации программы развития только в прошлом году мы ввели в эксплуатацию более 1400 кв. м новых помещений для образования и науки. Благодаря федеральной и региональной поддержке мы получили возможность для ремонта учебных корпусов и общежитий. Поэтому было принято решение об усилении команды человеком с большим опытом работы в этой сфере», — пояснили в ПГНИУ. Ранее функционал проректора по административно-хозяйственной работе ранее был распределен между ректором и проректором.

Господин Хлебников занял должность руководителя регионального фонда капитального ремонта в феврале 2023 года. До этого господин Хлебников более двух лет исполнял обязанности руководителя организации. Занимаемую должность он покинул в феврале, написав заявление об увольнении по собственному желанию.