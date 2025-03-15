МАРТ Беларуси сказал о важном изменении для пунктов выдачи заказов маркетплейсов

В связи с этим в Беларуси вводят требование, чтобы владельцы ПВЗ доводили до сведения покупателя в пункте в доступном для обзора месте определенную информацию. В частности, на видном месте и в удобной для покупателя форме будут сообщаться полное наименование и место нахождения владельца (для ИП — фамилия, имя, отчество и место жительства), сведения о госрегистрации, контактные телефоны, электронная почта владельца, режим работы, названия интернет-ресурсов и продавца, интернет-площадок, если у владельца заключено с ним соглашение на выдачу товаров.