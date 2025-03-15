МАРТ Беларуси сказал о важном изменении для пунктов выдачи заказов маркетплейсов

Стало известно, что в Беларуси владельцы пунктов выдачи заказов обретут новые обязательства. Об этом начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик рассказала в Национальном пресс-центре Беларуси.
Представитель МАРТ пояснила, что нововведение для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) предусмотрено Правилами продажи товаров во время осуществления дистанционной торговли, которые утверждены постановлением Совмина (№ 31). Документ вступает в силу 11 июля 2025-го.
В частности, в новациях документа — установление определенных обязательства для ПВЗ. Гаврильчик уточнила, что в Беларуси только две крупные интернет-площадки владеют более 3 тысячами пунктов выдачи заказов — собственных и партнерских, и их количество стремительно растет. Но из-за того, что не являются торговыми объектами, соответственно, требования, предъявляемые законом к торговым объектам, на них не распространяются.
— То есть у нас этот сегмент выпал из регулирования, — прокомментировала чиновница.
В связи с этим в Беларуси вводят требование, чтобы владельцы ПВЗ доводили до сведения покупателя в пункте в доступном для обзора месте определенную информацию. В частности, на видном месте и в удобной для покупателя форме будут сообщаться полное наименование и место нахождения владельца (для ИП — фамилия, имя, отчество и место жительства), сведения о госрегистрации, контактные телефоны, электронная почта владельца, режим работы, названия интернет-ресурсов и продавца, интернет-площадок, если у владельца заключено с ним соглашение на выдачу товаров.
— Данная информация должна размещаться не где-то там под прилавочком в уголке, а на видном месте, — подчеркнула Гаврильчик.
Еще владельцев пунктов выдачи заказов обяжут оказывать содействие покупателям в защите их прав.
Также МАРТ сообщил, что интернет-магазины могут перейти только на безналичный расчет.
Ранее МАРТ сказал о 30 тысячах интернет-магазинов, зарегистрированных в Беларуси. Также МАРТ сказал белорусским производителям активнее идти на маркетплейсы.