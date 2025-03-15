«Старая мама играет с ребенком». Соболенко высказалась о встрече с Андреевой в финале Индиан-Уэллса

Первая ракетка мира Арина Соболенко сказала, что она настолько старше своей соперницы по финалу в Индиан-Уэллсе Мирры Андреевой, что назвала себя мамой, а юную россиянку — дочкой.
В финале престижного турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 11-я ракетка россиянка Мирра Андреева.
В полуфиналах Соболенко разгромила американку Мэдисон Киз (6:0, 6:1), а Андреева победила вторую ракетку польку Игу Свентек (7:6, 1:6, 6:3).
Когда у 26-летней Соболенко сразу после матча с Киз спросили, что она думает о встрече с 17-летней Андреевой, она ответила:
— Это безумие. Да, я повторю: то, на что она способна в столь юном возрасте — это безумие. Мы уже сыграли несколько матчей. И я снова с нетерпением жду встречу с ней. Возникает ощущение, что старая мама играет с ребенком, — рассмеялась Арина.
И продолжила:
— Я старше ее на девять лет?! О боже! Она на два года младше моей сестры, на которую я смотрю как на ребенка.
Матч Соболенко — Андреева состоится в ночь на 16 марта по белорусскому времени.
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