«Старая мама играет с ребенком». Соболенко высказалась о встрече с Андреевой в финале Индиан-Уэллса

— Это безумие. Да, я повторю: то, на что она способна в столь юном возрасте — это безумие. Мы уже сыграли несколько матчей. И я снова с нетерпением жду встречу с ней. Возникает ощущение, что старая мама играет с ребенком, — рассмеялась Арина.