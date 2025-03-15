Разрыв Трампа с Европой может породить крупнейшую в истории перетасовку союзов

Он также отличался тяжелым характером: своенравным, нервным и раздражительным. Царь не стеснялся выносить резких суждений по любому вопросу и готов был продавливать свои идеи силой, игнорируя сопротивление придворных и отправляя в отставку несогласных чиновников. В целом новый император, в отличие от своей матери, считал русское дворянство сборищем декадентов, которое следовало преобразовать наподобие рыцарского ордена, положив конец их вольготной жизни. Он насаждал дисциплину и порядок, понимая их как беспрекословное следование его указам. Так, однажды царь отправил в опалу в Сибирь целый гвардейский полк из-за неудачи на маневрах, но передумал, когда тот промаршировал в ссылку уже 16 километров. Некоторые историки, в особенности в советское время, утрировали эти черты, представляя Павла эдаким капризным ребенком на троне, но этот гротескный образ еще сильнее сближает его с тем, как представляют Трампа его критики.