В Каменном городе проложили экотропу

В одном из самых популярных у туристов мест Пермского края — Каменном городе — идет строительство экотропы. Она будет кольцевой, частично она пройдет по тем тропинкам, которыми сейчас пользуются туристы, частично — по новым, нехоженым местам. Тропиночное полотно будет широким, чтобы встречные потоки туристов могли легко разойтись, в местах, где нет возможности проложить широкое полотно, тропа будет расходиться на две части.