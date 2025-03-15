В Каменном городе проложили экотропу

В одном из самых популярных у туристов мест Пермского края — Каменном городе — идет строительство экотропы. Она будет кольцевой, частично она пройдет по тем тропинкам, которыми сейчас пользуются туристы, частично — по новым, нехоженым местам. Тропиночное полотно будет широким, чтобы встречные потоки туристов могли легко разойтись, в местах, где нет возможности проложить широкое полотно, тропа будет расходиться на две части.
Деньги на строительство экотропы, а также дальнейшее обустройство Каменного города, получены за счет платы за посещение особо охраняемых природных территорий. Напомним, с 24 февраля 2025 года размер платы вырос до 150 рублей на одно посещение для одного человека на 3 дня.
Проектом обустройства Каменного города предусмотрены установка малых архитектурных форм, беседок, лавочек, навигации и информационных аншлагов, сообщили в министерстве туризма Пермского края.