В центре Омска под снос продают старинный дом со звездой Давида

В Омске выставили на продажу старинный особняк на улице 10 лет Октября, 60, неподалёку от остановки «Городской музей». Продавцы просят за него 11 миллионов рублей, но готовы к торгу.
Как рассказала представитель продавцов журналистам NGS55.RU, вместе с домом продаётся участок площадью 5,5 соток. В здании есть электричество, холодная вода и водоотведение. Земля предназначена для коммерческого использования, поэтому на этом месте можно построить, например, магазин или аптеку и снести здание.
«Есть разрешённое использование земли под коммерческий объект. У меня были клиенты, которые готовы были возвести на этом месте аптеку», — рассказала риелтор Евгения.
Однако судьба дома вызывает вопросы у историков. По словам краеведа Игоря Коновалова, ранее его предлагали включить в список памятников архитектуры, но в Минкульте отказали. При этом здание имеет историческую ценность — ему больше 100 лет, а на фасаде сохранились уникальные наличники в виде звёзд Давида.
«Статуса памятника, к сожалению, он не имеет. Там ситуация сложная, есть коллизия — не факт, что на его месте разрешат что-то строить. Существующий дом можно эксплуатировать, можно ремонтировать, но без изменения его объёма», — отметил Коновалов.
Историк добавил, что если поменять назначение объекта на коммерческое, то могут возникнуть проблемы с оформлением.