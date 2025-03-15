В центре Омска под снос продают старинный дом со звездой Давида

Однако судьба дома вызывает вопросы у историков. По словам краеведа Игоря Коновалова, ранее его предлагали включить в список памятников архитектуры, но в Минкульте отказали. При этом здание имеет историческую ценность — ему больше 100 лет, а на фасаде сохранились уникальные наличники в виде звёзд Давида.