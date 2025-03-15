В Хабаровском крае тигр без зубов устроил разборки с лесовозами

В Хабаровском крае специалисты охотнадзора отслеживают передвижение возрастного амурского тигра, которого заметили примерно в 110 километрах от поселка Мухен, в районе имени Лазо, — сообщает телеграм-канал Центр Амурский тигр.
Хищник стал героем сразу нескольких видеороликов, снятых водителями лесовозов.
На дневных кадрах видно, как тигр уходит в глубокий снег, пропуская машину, но та останавливается и перекрывает ему путь. Лишенный возможности сразу выбраться, зверь делает демонстративные выпады в сторону автомобиля, показывая недовольство. На вечернем видео ситуация меняется: теперь уже тигр ложится поперек дороги, не пропуская транспорт.
Как сообщили в центре «Амурский тигр», хищник возрастной, с признаками травм, возможно, от схватки с другим тигром или из-за антропогенного фактора. Однако, несмотря на это, он упитан и подвижен.
После появления видео в соцсетях развернулось обсуждение, нужно ли отлавливать хищника. Некоторые пользователи считают, что без зубов он не сможет охотиться, а травмы делают его потенциально опасным для людей.
В охотнадзоре сообщили, что уже проводят наблюдение за тигром с момента появления первых роликов. С водителями, использующими эту лесовозную дорогу, проведены разъяснительные беседы о правилах поведения при встрече с хищником.
Кстати, видео вызвали путаницу: некоторые источники утверждали, что оно снято в других местах, включая Красноармейский район Приморья и трассу Рощино-Восток. Однако точное местоположение подтверждено — район имени Лазо Хабаровского края. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.