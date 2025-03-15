В Хабаровском крае тигр без зубов устроил разборки с лесовозами

На дневных кадрах видно, как тигр уходит в глубокий снег, пропуская машину, но та останавливается и перекрывает ему путь. Лишенный возможности сразу выбраться, зверь делает демонстративные выпады в сторону автомобиля, показывая недовольство. На вечернем видео ситуация меняется: теперь уже тигр ложится поперек дороги, не пропуская транспорт.