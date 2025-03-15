Почти Хавьер: ряд регионов Беларуси накрыло снегом

Ровно 12 лет назад, 15 марта 2013 года Беларусь испытала на себе настоящий удар снежного шторма, страну накрыл циклон «Хавер». Если утром ситуация не предвещала ничего серьезного, то во второй половине дня всего за несколько часов погода резко ухудшилась и начались сильные снегопады.