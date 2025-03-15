Почти Хавьер: ряд регионов Беларуси накрыло снегом

В частности, снег выпал почти по всей Гомельской, Брестской и Могилевской областей, а также частично в Минской и Гродненской областях.
В частности, в Славгороде Могилевской области в субботу утром зафиксированы сугробы высотой 16 сантиметров, а в Пинске Брестской области — 14 сантиметров.
Камбэк Хавьера?
Ровно 12 лет назад, 15 марта 2013 года Беларусь испытала на себе настоящий удар снежного шторма, страну накрыл циклон «Хавер». Если утром ситуация не предвещала ничего серьезного, то во второй половине дня всего за несколько часов погода резко ухудшилась и начались сильные снегопады.
На сегодня Белгидромет также объявил оранжевый уровень опасности и предупредил о неблагоприятном явлении, которое будет наблюдаться из-за сильных осадков.
«15 марта (суббота) ночью и утром по юго-восточной половине республики ожидается сильный снег, мокрый снег», — проинформировали синоптики.
В белорусской столице сегодня существенных осадков не ожидается и установится переменная облачность. Столбик термометра в Минске поднимется в Минске до +4…+6°C.