Более тысячи человек не могут вылететь из Норильска из-за плохой погоды

По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задерживаются рейсы из Норильска в Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Уфу.
В субботу днем вылета ожидали более 1000 пассажиров, в том числе более 300 — в самом здании аэропорта.
В связи с этим Норильская, Абаканская, Новосибирская и Красноярская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров.
Граждане могут обращаться за помощью к дежурному прокурору по телефону