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Более тысячи человек не могут вылететь из Норильска из-за плохой погоды

Аэропорт «Норильск» (Алыкель) на Крайнем Севере Красноярского края из-за неблагоприятных погодных условий ограничил прием и вылет воздушных судов. В расписании рейсов на сайте аэропорта никакой информации о том, когда же заработает воздушная гавань, нет, а причиной отсрочки рейсов значится «неприбытие самолетов из аэропорта вылета».

Источник: Freepik

По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, задерживаются рейсы из Норильска в Абакан, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Уфу.

В субботу днем вылета ожидали более 1000 пассажиров, в том числе более 300 — в самом здании аэропорта.

В связи с этим Норильская, Абаканская, Новосибирская и Красноярская транспортные прокуратуры проводят надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

Граждане могут обращаться за помощью к дежурному прокурору по телефону +7 (913) 921−70−00.