Более тысячи человек не могут вылететь из Норильска из-за плохой погоды

Аэропорт «Норильск» (Алыкель) на Крайнем Севере Красноярского края из-за неблагоприятных погодных условий ограничил прием и вылет воздушных судов. В расписании рейсов на сайте аэропорта никакой информации о том, когда же заработает воздушная гавань, нет, а причиной отсрочки рейсов значится «неприбытие самолетов из аэропорта вылета».