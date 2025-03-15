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Ценную японскую статуэтку подарили музею в Шелехове

В фондах Шелеховского музея уже хранится более 300 предметов производства Кутан.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Недавно музей им. Шелехова получил уникальный подарок — статуэтку собаки с головой льва. Изваяние мифического существа Комаину (лев Будды) пополнило коллекцию. К слову, экспонат, являющийся символом долголетия и благополучия, имеет не только художественную, но и историческую ценность.

— Экспонат выполнен в технике ручной лепки и датируется I половиной XX столетия. Долгое время он хранился в семейной коллекции председателя Российского общества префектуры Исикава — Накамура Исао, затем — у Сергея Одинца, — рассказывают в музее.

Статуэтка изображает Комаину — мифическое существо, которое в японской культуре считается стражем храмов. Лапы Комаину опираются на магический шар мудрости с изображением птицы Хо-оу, символизирующей счастье и долголетие. На дне статуэтки выбито клеймо «Кутанияки», указывающее на место ее изготовления — знаменитый японский регион Кутани, известный своими керамическими изделиями.

В фондах Шелеховского музея уже хранится более 300 предметов производства Кутани, и новая статуэтка займет достойное место среди них.