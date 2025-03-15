Ценную японскую статуэтку подарили музею в Шелехове

Недавно музей им. Шелехова получил уникальный подарок — статуэтку собаки с головой льва. Изваяние мифического существа Комаину (лев Будды) пополнило коллекцию. К слову, экспонат, являющийся символом долголетия и благополучия, имеет не только художественную, но и историческую ценность.