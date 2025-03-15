Новосибирская область стала лидером по низким ценам на газовое топливо

По данным Новосибирскстата, в феврале 2025 года в регионе зафиксирован незначительный рост цен на топливо. Бензин подорожал на 0,4%, дизельное топливо — на 0,05%, а стоимость газового топлива осталась без изменений.
Средняя цена АИ-92 составила 54,07 рубля за литр, АИ-95 — 57,94 рубля, АИ-98 и выше — 79,40 рубля. Дизельное топливо стоит 73,63 рубля за литр, газовое топливо — 28,41 рубля.
При этом Новосибирская область вошла в число регионов Сибирского федерального округа с самыми низкими ценами на газовое топливо.