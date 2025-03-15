Наиль Якупов — о своём удалении: «Я просто хотел попасть в пустые ворота»

В середине матча «Авангард» — «Трактор» (4:5) нападающий омского клуба Наиль Якупов был удалён на две минуты за неспортивное поведение, когда шёл отложенный штраф. Стремясь прервать игру касанием шайбы, он бросил её в сторону пустых ворот, что стало причиной для наказания.
Этот эпизод привёл к тому, что «Авангард» остался в меньшинстве, и «Трактор» реализовал два большинства чуть более чем за две минуты, что дало челябинской команде значительное преимущество.
В интервью блогеру Роману Габдрахманову, ведущему телеграм-канал «Роман с хоккеем», Якупов признал свою вину.
«Такой холодный душ нам точно пойдёт на пользу. Конечно, проигрывать не хотелось, но сработали против нас именно те моменты, которые мы и обговаривали. В том числе сыграло и моё удаление, которое привело к формату “3 на 5” против игроков команды-лидера с очень хорошим большинством. Они владеют шайбой хорошо, а мы её им буквально отдали. И после этого переломился ход игры, мы просели. А так до этого всё было хорошо.
Эпизод с моим удалением? Просто в пустые ворота попасть хотел. Я не думал, что это может к чему-то привести, в моменте я ничего не представлял. Знаю, что виноват, но я вообще не хотел подставить команду. Бывают такие моменты, когда из-под контроля что-то выпадает. Не знаю, дают ли вообще за такое удаление. Все ошибаются, идеальных не бывает. Конечно, не хочется удаляться из-за таких моментов. Но сегодня, наверное, был тот день, когда я должен был удалиться именно так. Позитивного мало", — сказал Якупов.
«Ястребы» прервали свою двенадцатиматчевую победную серию. В следующей игре команда Ги Буше сразится с одним из лидеров Западной конференции, московским «Динамо».