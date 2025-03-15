Наиль Якупов — о своём удалении: «Я просто хотел попасть в пустые ворота»

Эпизод с моим удалением? Просто в пустые ворота попасть хотел. Я не думал, что это может к чему-то привести, в моменте я ничего не представлял. Знаю, что виноват, но я вообще не хотел подставить команду. Бывают такие моменты, когда из-под контроля что-то выпадает. Не знаю, дают ли вообще за такое удаление. Все ошибаются, идеальных не бывает. Конечно, не хочется удаляться из-за таких моментов. Но сегодня, наверное, был тот день, когда я должен был удалиться именно так. Позитивного мало", — сказал Якупов.