СМИ: въезд в США может быть существенно ограничен для граждан Беларуси

Так, по инсайдерской информации The New York Times, Вашингтон не закроет полностью въезд для белорусов и россиян, однако визы смогут получить только очень состоятельные предприниматели для въезда в Штаты по вопросам бизнеса. А вот туристам и мигрантам, скорее всего, придется столкнуться с отказами в посольствах.