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СМИ: въезд в США может быть существенно ограничен для граждан Беларуси

СМИ сообщили, что для белорусов могут существенно ограничить въезд в США.

Источник: Комсомольская правда

Власти США планируют ужесточение правил въезда для граждан Беларуси, России и еще 41 государства, передает ТАСС.

Так, по инсайдерской информации The New York Times, Вашингтон не закроет полностью въезд для белорусов и россиян, однако визы смогут получить только очень состоятельные предприниматели для въезда в Штаты по вопросам бизнеса. А вот туристам и мигрантам, скорее всего, придется столкнуться с отказами в посольствах.

Вообще, новые правила въезда в США коснутся 43 государства. Эти страны в Госдепартаменте США предлагают разграничить на три категории. Гражданам из первой группы запретят пересекать американскую границу. Здесь речь идет об Афганистане, Бутане, Венесуэле, Иране, Йемене, КНДР, Кубе, Ливии, Сирии, Сомали и Судане.

Во второй категории ждут существенные ограничения на посещение США. В эту группу вместе с гражданами Беларуси и России попали жители Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне, Туркменистана, Эритреи и Южного Судана.

В третью группу Госдеп включил страны, в отношении граждан которых «информации о проверках недостаточно, но требуется либо частичный, либо полный запрет на въезд в США». В этом списке — Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Вануату, Гамбия, Доминиканская Республика, ДР Конго, Зимбабве, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Конго, Либерия, Мавритания, Малави, Мали, Сан-Томе и Принсипи, Сент-Китсе и Невис, Сент-Люсия, Чад и Экваториальная Гвинея.

Уточняется, что данный список и распределение стран по группам Госдепом был разработан несколько недель назад, в нем еще возможны корректировки.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия загнали в тупик авторов санкций.

Но еще Беларусь призвала Запад отменить санкции на жизненно важные лекарства.

Между тем МАРТ Беларуси сказал о важном изменении для пунктов выдачи заказов маркетплейсов.