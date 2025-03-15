Башкирия вошла в топ-5 регионов России по количеству преступлений

МВД России поделилось статистикой по преступности в стране и регионах за первые два месяца текущего года. Вся информация была опубликована на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Согласно отчету, в Башкирии за январь-февраль 2025-го было зафиксировано 9 991 преступление. Это на 27% (2 130) больше, чем за тот же период в 2024-ом, когда было зафиксировано 7 861 правонарушение.
При этом в целом по Приволжскому федеральному округу ситуация с преступностью стала благополучнее: число правонарушений снизилось на 1,2%.
На общероссийском уровне за первые два месяца этого года было зарегистрировано 307 747 преступлений, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.
По абсолютным цифрам лидером по количеству преступлений стала Москва, где было зафиксировано 22 319 правонарушений. Далее следуют Московская область (12 076), Краснодарский край (11 575) и Санкт-Петербург (10 112). Башкирия замыкает пятерку регионов с наибольшим числом преступлений.
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