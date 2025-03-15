В Беларуси с 12 апреля откроется сезон речных круизов

Как рассказала заместитель коммерческого директора по маркетингу компании «Инфофлот» Рушания Мурсалимова, уже сейчас загрузка теплохода по всему сезону составляет около 83%. Свободные места есть на конец лета — осень, а до июля каюты почти полностью раскуплены. Спрос превышает показатели прошлого года.