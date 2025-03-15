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В Беларуси с 12 апреля откроется сезон речных круизов

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 12 апреля откроется сезон речных круизов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Республиканского союза туриндустрии.

В плавание отправятся пассажиры теплохода «Белая Русь». Первый рейс ожидается с максимальной загрузкой.

Как рассказала заместитель коммерческого директора по маркетингу компании «Инфофлот» Рушания Мурсалимова, уже сейчас загрузка теплохода по всему сезону составляет около 83%. Свободные места есть на конец лета — осень, а до июля каюты почти полностью раскуплены. Спрос превышает показатели прошлого года.

В 2024 году на «Белой Руси» путешествовали 698 человек, а в 2025 году ожидается еще больший пассажиропоток. Уже в середине марта приобрели круизы на белорусский теплоход 668 человек.

Основными клиентами круизов по Беларуси остаются туристы из России. Их знакомят с достопримечательностями Полесья.