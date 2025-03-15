В Ростовской области назвали самые подорожавшие продукты февраля 2025 года

Аналитики выявили продукты, которые сильнее всего подорожали в Ростовской области за февраль 2025 года. Подробный список опубликовал Ростовстат на своем сайте.
Наибольший рост цен зафиксирован на плодоовощную продукцию — 3,15%. Также значительно подорожали алкогольные напитки — 2,82% и молочная продукция — 2,45%. Не осталась в стороне и рыба с морепродуктами, которые стали дороже на 2,12%.
Есть и товары, которые подорожали менее чем на 1%. Среди них сливочное масло — 0,88%, подсолнечное масло — 0,80%, хлеб и хлебобулочные изделия — 0,76%, а также крупы и бобовые — 0,33%.
При этом некоторые продукты, напротив, подешевели. Мясо и птица стали доступнее на 0,40%, макаронные изделия — на 1,06%, а яйца — на 3,93%.