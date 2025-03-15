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Весенние ярмарки в Кишиневе: Где можно недорого купить качественные местные продукты для всей семьи — список адресов

В эти выходные в столице работают весенние ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

Буюканы:

Ярмарка местных производителей «EcoLocal» — на территории, прилегающей к зданию «Кентфорд» (бул. Штефана чел Маре, 202).

У входа в парк «Алунелул» (ул. Каля Ешилор, 22) — ярмарка сельскохозяйственных производителей.

Центр:

Тематическая ярмарка «Весна» на ул. М. Варлаам, между улицами Армянская и Тигина — до 21 марта.

Чеканы:

Ярмарки малых производителей на бул. М. чел Бэтрын, пересечение с ул. П. Заднипру (сквер у Солнечного дерева).

Рышкановка:

Ул. Мирон Костин, 13/1 (возле сквера) — ярмарка местных производителей «Cămara fest».